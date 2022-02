Perché Dior Homme Sport è il nuovo manifesto della mascolinità (Di martedì 8 febbraio 2022) «Se vuoi un pugile, salirò sul ring per te» cantava Leonard Cohen in I'm your man, la canzone che è colonna sonora dello spot Dior Homme con testimonial Robert Pattinson. L'ultima versione olfattiva è Dior Homme Sport, un sillage snello e misterioso, proprio come un pugile, che omaggia la mascolinità fresca e sublime dell'uomo elegante. La composizione disarma con nuove note di ambra, mixate al fresco limone, a spezie esplosive e ad agrumi freschi. Il nuovo Dior Homme SportUn ensemble olfattivo che conferisce un tocco ancora più rinfrescante al sillage originale, e che è custodito in un nuovo packaging dalle sfumature vivacemente sensuali. Per incarnare al meglio la nobile arte della ... Leggi su gqitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) «Se vuoi un pugile, salirò sul ring per te» cantava Leonard Cohen in I'm your man, la canzone che è colonna sonora dello spotcon testimonial Robert Pattinson. L'ultima versione olfattiva è, un sillage snello e misterioso, proprio come un pugile, che omaggia lafresca e sublime dell'uomo elegante. La composizione disarma con nuove note di ambra, mixate al fresco limone, a spezie esplosive e ad agrumi freschi. IlUn ensemble olfattivo che conferisce un tocco ancora più rinfrescante al sillage originale, e che è custodito in unpackaging dalle sfumature vivacemente sensuali. Per incarnare al meglio la nobile arte...

