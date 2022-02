Per il figlio solo sangue no - vax, ma il giudice si oppone alla famiglia: la salute del bimbo prima di tutto (Di martedì 8 febbraio 2022) A confermare la notizia " scrive TgCom24 - proprio l'avvocato difensore dei genitori, Ugo Bertaglia. Il giudice avrebbe, in sostanza, ritenuto che le garanzie fornite dai sanitari sono tali da poter ... Leggi su isnews (Di martedì 8 febbraio 2022) A confermare la notizia " scrive TgCom24 - proprio l'avvocato difensore dei genitori, Ugo Bertaglia. Ilavrebbe, in sostanza, ritenuto che le garanzie fornite dai sanitari sono tali da poter ...

Advertising

stanzaselvaggia : La ministra Lamorgese mente. Non ci sono state violenze nei confronti della polizia. Erano ragazzini disarmati. E n… - Corriere : «Serve sangue no vax per nostro figlio di due anni»: il folle appello in chat (e in 44 rispondono) - TgLa7 : Chiedono sangue #novax per l'operazione del figlio, accolto il ricorso dei medici: il giudice accorda la trasfusion… - Soloio79716109 : RT @magicyan1: Studiate, perché altrimenti confondete l'olocausto con una pandemia e, peggio ancora, rifiutate le trasfusioni per vostro fi… - etventadv : RT @agente_zeta: Non possiamo andare a tagliarci i capelli e a comprare le scarpe per nostro figlio che cresce senza il marchio, mia moglie… -