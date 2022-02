Pensione anticipata, via dal lavoro a 64 anni: quanto si perde (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Caccia alla Pensione anticipata. Terminata la possibilità di uscire dal lavoro con la Quota 100, il trattamento pensionistico per il quale sono richiesti 62 anni di età e 38 anni di contributi, i lavoratori sono alla ricerca di un’uscita con requisiti simili a quelli richiesti ai “quotacentisti”. Tralasciando, per ora, le proposte avanzate relative ai trattamenti che dovrebbero sostituire la Quota 100, laleggepertutti.it si sofferma su una prestazione pensionistica già operativa da tempo: si tratta della Pensione anticipata contributiva, che si ottiene con un minimo di 64 anni di età, 20 anni di contributi ed un importo almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Ma con la Pensione a 64 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Caccia alla. Terminata la possibilità di uscire dalcon la Quota 100, il trattamento pensionistico per il quale sono richiesti 62di età e 38di contributi, i lavoratori sono alla ricerca di un’uscita con requisiti simili a quelli richiesti ai “quotacentisti”. Tralasciando, per ora, le proposte avanzate relative ai trattamenti che dovrebbero sostituire la Quota 100, laleggepertutti.it si sofferma su una prestazione pensionistica già operativa da tempo: si tratta dellacontributiva, che si ottiene con un minimo di 64di età, 20di contributi ed un importo almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Ma con laa 64 ...

