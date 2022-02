Pechino 2022, tutti pazzi per il curling: regole e segreti di questo sport (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner porteranno all'Italia la prima medaglia in questa specialità. Sono in finale gli azzurri del doppio misto in uno sport che ritroviamo solo alle Olimpiadi, ma che suscita grande curiosità. Ecco come si pratica Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner porteranno all'Italia la prima medaglia in questa specialità. Sono in finale gli azzurri del doppio misto in unoche ritroviamo solo alle Olimpiadi, ma che suscita grande curiosità. Ecco come si pratica

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL RECAP ? Notizie funeste dallo sci alpino: @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial deludono nel Su… - Fantaski_it : Pechino 2022: storico oro in superg per Mayer, Italia KO #fisalpine -