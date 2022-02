Pechino 2022, Thoeni: “Gare Olimpiadi sempre particolari, ma azzurri nel SuperG sotto tono” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Le Gare delle Olimpiadi sono sempre particolari, emotivamente più difficili di quelle di Coppa del mondo però è innegabile che mi aspettassi di più dai ragazzi. Una prova sotto tono, probabilmente hanno voluto strafare e le cose non sono andate per il verso giusto”. Ecco le parole di Gustav Thoeni che così ha commentato all’Adnkronos il deludente risultato nel SuperG olimpico di Pechino 2022 della squadra azzurra che non è riuscita a posizionare nessun atleta nelle prima dieci posizioni: “Non boccerei però la squadra in discesa Paris non è andato male, un sesto posto a pochi decimi dal podio lascia l’amaro in bocca ma vuol dire essere competitivo. Innerhofer è uscito ma nelle prove aveva dimostrato di andare bene. ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ledellesono, emotivamente più difficili di quelle di Coppa del mondo però è innegabile che mi aspettassi di più dai ragazzi. Una prova, probabilmente hanno voluto strafare e le cose non sono andate per il verso giusto”. Ecco le parole di Gustavche così ha commentato all’Adnkronos il deludente risultato nelolimpico didella squadra azzurra che non è riuscita a posizionare nessun atleta nelle prima dieci posizioni: “Non boccerei però la squadra in discesa Paris non è andato male, un sesto posto a pochi decimi dal podio lascia l’amaro in bocca ma vuol dire essere competitivo. Innerhofer è uscito ma nelle prove aveva dimostrato di andare bene. ...

Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - LauraHarth : Propaganda, censura, atleti usati come agenti del governo, i libri di Xi Jinping in sala stampa. Queste Olimpiadi d… - sportface2016 : #Beijing2022, #Thoeni: “Gare #Olimpiadi sempre particolari, ma azzurri nel #SuperG sotto tono” -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 "Il curling? L'ho sempre seguito": da Salvini a Sala, la febbre olimpica tra i politici dopo l'oro azzurro La medaglia d'oro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi olimpici di Pechino 2022 sembra aver acceso una passione per il curling mai vista prima. I politici italiani, a prescindere dal partito di appartenenza, si stanno spendendo sui social per osannare la coppia ...

Era americana, ora è cinese e vince l'oro a Pechino: guarda l'impresa di Eileen Gu La cinese di San Francisco Eileen Gu ha vinto l'oro del Freestyle Big Air alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La "principessa delle nevi" ha piazzato un 1620 (4 giri) decisivo, che non aveva mai presentato prima in gara e che le ha consentito di superare la francese Tess Ledeux, in lacrime alla ...

Chi è Eileen Gu? Conosciamo la modella e sciatrice medaglia d’oro a Pechino 2022 Essere una modella di successo e contemporaneamente competere nello sci Freestyle: una missione impossibile? Evidentemente non per Eileen Gu, che ha vinto oggi il suo primo oro olimpico e non sembra ...

Olimpiadi: Peng Shuai in tribuna a Pechino, ospite del presidente Bach In tanti aspettavano di vederla comparire durante i Giochi Olimpici invernali, e puntualmente Peng Shuai è apparsa in tribuna, ospite del presidente del CIO Thomas Bach. L’ex tennista cinese ...

