Pechino 2022 | Thoeni | ' Brignone in grande forma e in superG può concedere il bis'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Federica è stata bravissima, lei scia sempre bene e in più si vede che è insia fisicamente che psicologicamente. E' stata davvero brava a gestire le due manche che si sono disputata a 5 ore l'una dall'altra". Gustavcommenta così all'Adnkronos la medaglia d'argento di Federicanel gigante ai Giochi di. "Ora anche inpuò fare molto bene -sottolinea il campione olimpico di Sapporo '72-. In Coppa del mondo è sempre andata forte, è al comando della classifica di specialità e ora dopo l'argento in gigante è anche più tranquilla. Ci sono buone possibilità di tornare sul podio".