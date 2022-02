Pechino 2022, Peng Shuai assiste con Bach all’oro di Eileen (Di martedì 8 febbraio 2022) Peng Shuai ha assistito, insieme al presidente del Cio Thomas Bach, alla finale di Big Air vinta dalla connazionale Eileen Gu. Quest’ultima è una modella 18enne, nata a San Francisco da mamma cinese, che lavora per Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci, e ha oltre 1,2 milioni di follower su Weibo (il social più in voga in Cina). In stagione ha dominato in Coppa del Mondo vincendo ben quattro gare di halfpipe e quella di Big Air a Steamboat lo scorso 4 dicembre. E’ inoltre campionessa del Mondo di halfpipe e slopestyle. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022)ha assistito, insieme al presidente del Cio Thomas, alla finale di Big Air vinta dalla connazionaleGu. Quest’ultima è una modella 18enne, nata a San Francisco da mamma cinese, che lavora per Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci, e ha oltre 1,2 milioni di follower su Weibo (il social più in voga in Cina). In stagione ha dominato in Coppa del Mondo vincendo ben quattro gare di halfpipe e quella di Big Air a Steamboat lo scorso 4 dicembre. E’ inoltre campionessa del Mondo di halfpipe e slopestyle. SportFace.

