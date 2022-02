Pechino 2022, Marsaglia: “La Federazione mi ha chiesto di far gareggiare Casse al mio posto, una cosa vergognosa” (Di martedì 8 febbraio 2022) Un super-G deludente quello degli azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Nel post gara, Matteo Marsaglia si è lasciato andare parlando delle polemiche della vigilia della gara. “Mi hanno chiesto di non gareggiare perché vorrebbero far correre Casse – aveva dichiarato l’azzurro-Io ho spiegato che non possono farlo. Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? Non si scherza con queste cose. E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci ha portato ad avere solo sette posti ai Giochi per l’Olimpiade? Gente che cerca di salvarsi sulla pelle degli atleti? Provano a mettermi contro Mattia Casse, che è mio amico e per il quale dovrò fare il testimone di nozze. Non ci riusciranno. Sono quattro anni che cercano di farmi ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Un super-G deludente quello degli azzurri alle Olimpiadi invernali di. Nel post gara, Matteosi è lasciato andare parlando delle polemiche della vigilia della gara. “Mi hannodi nonperché vorrebbero far correre– aveva dichiarato l’azzurro-Io ho spiegato che non possono farlo. Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? Non si scherza con queste cose. E dovrei fare questo per? Per riparare gli errori di chi ci ha portato ad avere solo sette posti ai Giochi per l’Olimpiade? Gente che cerca di salvarsi sulla pelle degli atleti? Provano a mettermi contro Mattia, che è mio amico e per il quale dovrò fare il testimone di nozze. Non ci riusciranno. Sono quattro anni che cercano di farmi ...

