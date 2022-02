Pechino 2022 | L’Italia è campione olimpica nel curling Secondo oro della spedizione

(Di martedì 8 febbraio 2022) Capita nella storia dello sport di battere chi quella in disciplina non solo primeggia, ma magari l’ha anche inventata. E’ accaduto oggi ad una coppia di atleti italianidelegazione presente a. Sono Stefania Constantini e Amos Mosaner. La disciplina è il, nel torneo di doppio misto. Percorso netto: fatto di 11 vittorie su 11 scontri. Ultimo quello in cui hanno avuto ragione dei norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten 8 a 5. Dopo aver battuto in semifinale 8 a 1 la Svezia. La prima medaglia assoluta del nostro Paese in questa specialità nella storia. ? LEGGENDARIIIIIIII ? La prima medaglia a cinque cerchi del #italiano è d’OROOOOO! ? A #BeijingStefania #Constantini e Amos #Mosaner conquistano il titolo olimpico ...

Stefania Constantini e Amos Mosaner con la medaglia d'oro conquistata all'Ice cube di Pechino nel doppio misto di curling, battuta in finale 8 a 5 la Norvegia, in un colpo solo regalano una medaglia ...