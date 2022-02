Pechino 2022, gigante parallelo maschile e femminile in tv oggi: orario e diretta streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per lo slalom gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie sulla neve del Genting Snow Park P&X Stadium. Al via gli azzurri Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e le azzurre Nadia Ochner e Lucia Dalmasso. Si inizia nella notte italiana di martedì 8 febbraio alle ore 3.40 con le qualificazioni, a seguire eliminatorie (alle 4.34), ottavi di finale (ore 7.30), quarti (8.06) e infine semifinali e finali (dalle ore 8.24). Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per lo slalomdi snowboard alle Olimpiadi invernali di. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie sulla neve del Genting Snow Park P&X Stadium. Al via gli azzurri Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e le azzurre Nadia Ochner e Lucia Dalmasso. Si inizia nella notte italiana di martedì 8 febbraio alle ore 3.40 con le qualificazioni, a seguire eliminatorie (alle 4.34), ottavi di finale (ore 7.30), quarti (8.06) e infine semifinali e finali (dalle ore 8.24). Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Pechino 2022 in DIRETTA: Roland Fischnaller sogna una medaglia azzurri outsider - #Snowboard… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa -