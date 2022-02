Pechino 2022 | ecco il medagliere delle Olimpiadi invernali paese per paese

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Gli azzurri di tutte le discipline tornano sui vari campi da gioco per affrontare ledi, pronti a non tradire le aspettative di chi li segue con attenzione. L'obiettivo di Giovanni Malagò, quello dichiarato ufficialmente alla Gazzetta, è di “vincere più di 10 medaglie e più di tre ori”. Nelle ultime tre edizioni dei Giochile cose non erano andate benissimo: 5 medaglie a Vancouver, 8 (senza un oro) a Sochi e 10 a Pyeongchang. ma comunque il trend è sempre stato in crescita. L’obbiettivo minimo diè superare quota 10. Il sogno arrivare a 14. Le previsioni di Gracenote ce ne assegnano 13 (2 ori, 5 argenti, 6 bronzi), quelle di BestSports 11, ma con 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Nella sua storia olimpica invernale l’Italia ha conquistato più di tre ori solo ...