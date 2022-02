Pechino 2022, curling: Italia medaglia d’oro (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Italia medaglia d’oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno trionfato nel doppio misto ai Giochi invernali sconfiggendo in finale la Norvegia per 8-5. La coppia azzurra ha iniziato la finale in salita, chiudendo il primo end in svantaggio 0-2. Nella seconda frazione è arrivato il pareggio (2-2) prima del sorpasso che ha caratterizzato il terzo end (3-2) e del successivo allungo (6-2) firmato da una grande giocata di Costantini. La Norvegia ha accorciato le distanze nel quinto end (6-3), ma la coppia azzurra ha risposto (7-3). Nella penultima frazione, assalto norvegese che ha fruttato 2 punti (7-5), in attesa dell’end decisivo. Un errore di Mosaner ha alimentato le speranze degli avversari degli azzurri: la ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –nelalle Olimpiadi invernali di. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno trionfato nel doppio misto ai Giochi invernali sconfiggendo in finale la Norvegia per 8-5. La coppia azzurra ha iniziato la finale in salita, chiudendo il primo end in svantaggio 0-2. Nella seconda frazione è arrivato il pareggio (2-2) prima del sorpasso che ha caratterizzato il terzo end (3-2) e del successivo allungo (6-2) firmato da una grande giocata di Costantini. La Norvegia ha accorciato le distanze nel quinto end (6-3), ma la coppia azzurra ha risposto (7-3). Nella penultima frazione, assalto norvegese che ha fruttato 2 punti (7-5), in attesa dell’end decisivo. Un errore di Mosaner ha alimentato le speranze degli avversari degli azzurri: la ...

