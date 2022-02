Pattinaggio artistico, perché “Yu Zhi caduta” è diventato virale: il volo della cinese alle Olimpiadi – VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) È diventato un vero e proprio caso mediatico quanto successo a Yu Zhi, atleta cinese che ha partecipato al team event di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022. La pattinatrice si trova infatti al centro di un’ingiustificabile bufera social dopo aver commesso una bruttissima caduta in occasione del segmento più corto. Nello specifico la padrona di casa ha staccato il primo elemento del programma, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, molto vicina alla balaustra sbattendoci in maniera forte dopo essere caduta dal salto; una defaillance particolare, considerato che lei per ovvi motivi conosceva più degli altri le misure dell’impianto avendoci affrontato molti allenamenti nell’ultimo mese, ma chiaramente dovuto a una ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Èun vero e proprio caso mediatico quanto successo a Yu Zhi, atletache ha partecipato al team event didi Pechino 2022. La pattinatrice si trova infatti al centro di un’ingiustificabile bufera social dopo aver commesso una bruttissimain occasione del segmento più corto. Nello specifico la padrona di casa ha staccato il primo elemento del programma, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, molto vicina alla balaustra sbattendoci in maniera forte dopo esseredal salto; una defaillance particolare, considerato che lei per ovvi motivi conosceva più degli altri le misure dell’impianto avendoci affrontato moltinamenti nell’ultimo mese, ma chiaramente dovuto a una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Fenomeno Kamila Valieva: la 15enne ha fatto la storia del pattinaggio artistico, diventando la prima… - sportface2016 : #Beijing2022 #FigureSkating Programma corto maschile oggi in tv: orario e diretta streaming - sportface2016 : ?? #Live #FigureSkating Tutto pronto al Capital Indoor Stadium per il programma corto maschile di pattinaggio art… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Daniel Grassl e Matteo Rizzo impegnati nel corto maschile -… - soIoistKAl : Ma a che ora è il programma di pattinaggio artistico? -