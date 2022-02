Parte il Piano Scuola con le risorse PNRR: tutte le novità (Di martedì 8 febbraio 2022) Rivoluzione Scuola in arrivo grazie alle risorse erogate dall’UE con il PNRR, che al capitolo istruzione assegna 1,5 miliardi, dopo gli oltre 5 miliardi di bandi assegnati per mense, messa in sicurezza, palestre, strutture, nuove scuole, asili nido. Il cronoprogramma dei nuovi interventi, è stato recentemente discusso dal Ministro Bianchi con il Premier Mario Draghi, e ci si prepara a partire a marzo. Il via alla riforma scatterà in anticipo per arrivare a giugno con la prima tranche di 300-400 milioni degli 1,5 miliardi complessivi assegnati. Ma ecco i punti salienti della riforma scolastica. Eliminare la dispersione scolastica Fra i primi interventi quello che combatte la dispersione scolastica, che partirà a marzo con attività di mentoring, tutoraggio e formazione, a favore degli studenti che sono più a rischio di abbandono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Rivoluzionein arrivo grazie alleerogate dall’UE con il, che al capitolo istruzione assegna 1,5 miliardi, dopo gli oltre 5 miliardi di bandi assegnati per mense, messa in sicurezza, palestre, strutture, nuove scuole, asili nido. Il cronoprogramma dei nuovi interventi, è stato recentemente discusso dal Ministro Bianchi con il Premier Mario Draghi, e ci si prepara a partire a marzo. Il via alla riforma scatterà in anticipo per arrivare a giugno con la prima tranche di 300-400 milioni degli 1,5 miliardi complessivi assegnati. Ma ecco i punti salienti della riforma scolastica. Eliminare la dispersione scolastica Fra i primi interventi quello che combatte la dispersione scolastica, che partirà a marzo con attività di mentoring, tutoraggio e formazione, a favore degli studenti che sono più a rischio di abbandono ...

Advertising

AlexTebi : @AlessaV81 No, perché facendo così molti degli indecisi si sono convinti pian piano e i novax son rimasti due gatti… - PinoSa54 : ????....la cosa più riluttante in campo sportivo e soprattutto nel Calcio... è lo ' sputo ' che onestamente è l'antis… - dani0470 : RT @camiziani: Questa è la seconda volta che Conte cappella con lo statuto dei peracottari. Ci sarebbe da ridere se non fosse che parte di… - settimiobro : RT @camiziani: Questa è la seconda volta che Conte cappella con lo statuto dei peracottari. Ci sarebbe da ridere se non fosse che parte di… - verdeocchio : RT @lasteroide: La circonferenza è il luogo geometrico dei punti di un piano equidistanti da un punto detto centro. Il cerchio è la parte d… -