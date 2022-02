Parlarne tra amici: il teaser della nuova serie (Di martedì 8 febbraio 2022) Sally Rooney è l'autrice del romanzo Parlarne tra amici, diventato ora una serie prodotta da Hulu e BBC, ecco il teaser. Parlarne tra amici (Conversations with friends) è la nuova serie, in arrivo sugli schermi americani nel mese di maggio, tratta da un romanzo di Sally Rooney e il teaser condiviso da Hulu regala le prime scene del progetto che spera di replicare il successo ottenuto da Normal People. Nel video si vedono i protagonisti della storia e si può assistere a qualche momento della loro complicata vita alle prese con amicizie e amori. Prodotta da Element Pictures, Conversations with Friends è una serie in 12 parti che segue la storia di due studentesse del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) Sally Rooney è l'autrice del romanzotra, diventato ora unaprodotta da Hulu e BBC, ecco iltra(Conversations with friends) è la, in arrivo sugli schermi americani nel mese di maggio, tratta da un romanzo di Sally Rooney e ilcondiviso da Hulu regala le prime scene del progetto che spera di replicare il successo ottenuto da Normal People. Nel video si vedono i protagonististoria e si può assistere a qualche momentoloro complicata vita alle prese conzie e amori. Prodotta da Element Pictures, Conversations with Friends è unain 12 parti che segue la storia di due studentesse del ...

