Panini presenta l'album della Serie C | c'è una figurina speciale dedicata a Gianni Di Marzio

Advertising

TodayEuropa : #McDonald presenta i suoi nuovi panini e rafforza gli accordi con i consorzi italiani: 'Portiamo al grande pubblico… -

Ultime Notizie dalla rete : Panini presenta

Calciomercato.com

... pur popolato di personaggi familiari per il lettore, sicon una personalità magnetica, ... Memore della prima pubblicazione,Comics ha saputo porre rimedio al proprio errore, portando ...... Babalibri, Carthusia, EDT - Giralangolo, Franco Cosimo, Lapis, LupoGuido, Minibombo, Notes, Pulce, Settenove, Terre di mezzo, Valentina. Il calendarioinoltre, mese per mese, due QR ...La Lega Serie C ha presentato l'Album Panini con le figurine di allenatori e calciatori dei tre gironi in una cerimonia che si è tenuta presso la sede di Firenze, alla presenza del presidente della ...La conferenza stampa congiunta con AIC e Panini, presentata da Gianluca Di Marzio, ha visto la presenza di numerosi ospiti, a partire dal padrone di casa Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ...