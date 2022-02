Pallanuoto, World League 2022: i convocati dell’Italia per la sfida con la Slovacchia (Di martedì 8 febbraio 2022) La nazionale di Pallanuoto torna operativa per la World League. Dopo il ko incassato nella prima giornata contro la Serbia per 12-9 con una squadra imbottita di giovani a causa delle positività al Covid, il Settebello di Sandro Campagna si prepara per affrontare la prossima settimana, il 15 febbraio, la Slovacchia. Un match importante per potersi rimettere in carreggiata dopo aver perso il primo match di questa competizione, unica mai vinta nella storia azzurra. Sono 18 i convocati dal ct azzurro, che si incontreranno a Trieste il 13 febbraio per un mini collegiale. Questa la lista completa dei convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) La nazionale ditorna operativa per la. Dopo il ko incassato nella prima giornata contro la Serbia per 12-9 con una squadra imbottita di giovani a causa delle positività al Covid, il Settebello di Sandro Campagna si prepara per affrontare la prossima settimana, il 15 febbraio, la. Un match importante per potersi rimettere in carreggiata dopo aver perso il primo match di questa competizione, unica mai vinta nella storia azzurra. Sono 18 idal ct azzurro, che si incontreranno a Trieste il 13 febbraio per un mini collegiale. Questa la lista completa dei: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), ...

