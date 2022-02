Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Waspo98 Hannover 18-3. Campioni d’Europa in vetta al Girone B (Di martedì 8 febbraio 2022) Arriva una nuova vittoria interna ad impreziosire il cammino della Pro Recco nella prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nel match della nona giornata del Girone B, la compagine italiana passeggia in casa e vince per 18-3 contro i tedeschi della Waspo98 Hannover. I Campioni d’Europa indirizzano il match durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Pro Recco per 5-0, poi i tedeschi trovano il gol dopo quasi 12?, ma i liguri arrivano a metà gara sul 10-1. Nella terza frazione la Pro Recco va al piccolo trotto fino al 13-2, infine nell’ultimo quarto i liguri dilagano ancora fino al 18-3 finale. Per la Pro Recco, a referto con 11 giocatori tra i ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Arriva una nuova vittoria interna ad impreziosire il cammino della Pronella prima fase a gironi della2021-2022 di: nel match della nona giornata delB, la compagine italiana passeggia in casa e vince per 18-3 contro i tedeschi della. Iindirizzano il match durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Proper 5-0, poi i tedeschi trovano il gol dopo quasi 12?, ma i liguri arrivano a metà gara sul 10-1. Nella terza frazione la Prova al piccolo trotto fino al 13-2, infine nell’ultimo quarto i liguri dilagano ancora fino al 18-3 finale. Per la Pro, a referto con 11 giocatori tra i ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto Champions League: Olympiacos Pireo-AN Brescia 5-8. I campioni d’Italia allungano in vetta al Girone A -… - BresciaOggiIT : #Pallanuoto Impresa in Grecia dell'An #Brescia in Champions League: 8-5 contro l'Olimpyacos di Atene e primato in c… - LaRagione_eu : 2° appuntamento di Champions League all’Aquamore Bocconi. Questa sera ore 21 La Ragione seguirà la sfida @prorecco… - SportInTV_IT : #LEN #ChampionsLeague 2021/2022: il programma della 9a giornata su #SkySport #pallanuoto #anbrescia #prorecco - andreastoolbox : Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco oggi su Sky. La programmazione l Sky Sport -