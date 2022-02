Pallanuoto, Champions League: Olympiacos Pireo-AN Brescia 5-8. I campioni d’Italia allungano in vetta al Girone A (Di martedì 8 febbraio 2022) Prosegue con una vittoria esterna che rafforza il primato il cammino del Brescia nella prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nell’anticipo della nona giornata del Girone A, i campioni d’Italia battono in trasferta per 5-8 i greci dell’Olympiacos Pireo. In favore dei lombardi il primo quarto di gara, chiuso sullo 0-2, poi i campioni d’Italia allungano a metà gara sullo 0-3. Nella terza frazione il Brescia subisce i primi gol, ma amplia il vantaggio fino al 2-6, infine nell’ultimo quarto i campioni d’Italia riescono a difendere la vittoria sul 5-8 finale. Sugli scudi Luongo, autore di una tripletta, e Lazic ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Prosegue con una vittoria esterna che rafforza il primato il cammino delnella prima fase a gironi della2021-2022 di: nell’anticipo della nona giornata delA, ibattono in trasferta per 5-8 i greci dell’. In favore dei lombardi il primo quarto di gara, chiuso sullo 0-2, poi ia metà gara sullo 0-3. Nella terza frazione ilsubisce i primi gol, ma amplia il vantaggio fino al 2-6, infine nell’ultimo quarto iriescono a difendere la vittoria sul 5-8 finale. Sugli scudi Luongo, autore di una tripletta, e Lazic ...

Advertising

BresciaOggiIT : #Pallanuoto Impresa in Grecia dell'An #Brescia in Champions League: 8-5 contro l'Olimpyacos di Atene e primato in c… - LaRagione_eu : 2° appuntamento di Champions League all’Aquamore Bocconi. Questa sera ore 21 La Ragione seguirà la sfida @prorecco… - SportInTV_IT : #LEN #ChampionsLeague 2021/2022: il programma della 9a giornata su #SkySport #pallanuoto #anbrescia #prorecco - andreastoolbox : Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco oggi su Sky. La programmazione l Sky Sport - sportli26181512 : Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco oggi su Sky: Torna oggi la Champions di pallanuoto con le italiane in tes… -