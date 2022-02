Over 50, il 15 febbraio scatta obbligo vaccinale al lavoro: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 8 febbraio 2022) Dal 1° febbraio è scattata la multa di 100 euro per gli Over 50 che non hanno ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione. Mentre dal 15 entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori di avere il Green pass rafforzato, che si ottiene solo con vaccinazione o per guarigione. Chi non avrà la ceritificazione verde adeguata rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Dal 1°ta la multa di 100 euro per gli50 che non hanno ancora rispettato l’di vaccinazione. Mentre dal 15 entrerà in vigore l’per tutti i lavoratori di avere il Green pass rafforzato, che si ottiene solo con vaccinazione o per guarigione. Chi non avrà la ceritificazione verde adeguata rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro

