Over 50, il 15 febbraio scatta obbligo vaccinale al lavoro, cosa c'è da saperee (Di martedì 8 febbraio 2022) Firenze, 8 febbraio 2022 " scatta dal 15 febbraio l'obbligo vaccinale per i lavoratori Over 50, ma sono ancora oltre 161 mila i toscani che hanno compiuto già mezzo secolo e che restano 'no vax'. Sono ... Leggi su lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Firenze, 82022 "dal 15l'per i lavoratori50, ma sono ancora oltre 161 mila i toscani che hanno compiuto già mezzo secolo e che restano 'no vax'. Sono ...

Advertising

SkyTG24 : Over 50, il 15 febbraio scatta obbligo vaccinale al lavoro: tutto quello che c’è da sapere - parrini_stefano : @borghi_claudio Fate togliere l'obbligo vaccinale onorevole Borghi...io il 15 febbraio perdo il lavoro e come me l… - _guts_over_fear : RT @iamalizaa: 8 FEBBRAIO 2022 SALMO E FEDEZ A CENA ASSIEME. SE QUESTO GESTO NON FERMA LA PANDEMIA NULLA POTRÀ ?? - RegioneLazio : 2. Sempre sul portale sono aperte le prenotazioni per il prossimo open day nelle strutture AIOP che si terrà domeni… - lightburner : @borghi_claudio Tra il dire e fare poesie dal 15 febbraio tutti gli over 50 non vaccinati saranno sospesi. Vedete d… -