Ospedali-Asl | a Napoli con il Covid è dura trovare medici nuovi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Bandi, concorsi, caccia ama difficoltà enorme sul ‘mercato’. E’ quanto accade in Italia e anche adove ilha messo in difficoltà la sanità che è pronta a investire per dare sostituzione a chi è andato in pensione e rafforzarsi nei settori di urgenza, dagli anestesisti ai chirurghi vascolari, agli ortopedici. Lo dimostrano i dati di alcuni deglipiù importanti della città, il Cardarelli che ha lanciato un bando per assumere 15 dirigenti: finora in 12 hanno mandato il loro curriculum e sono stati convocati per un colloquio la prossima settimana, ma fonti all’interno del Cardarelli si dicono scettiche dell’assumibilità di tutti e 12. Problemi ingigantiti dall’Asl1 che ...