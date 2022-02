Oscar, tre nomination italiane: il film di Sorrentino, il cartoon di Casarosa e i costumi di Cantini Parrini (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia giocherà tre carte alla notte degli Oscar, in programma il 27 marzo a Los Angeles. Tre assi per altrettante nomination. A partire dal film di Paolo Sorrentino con E’ stata la mano di Dio, candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agli Oscar proprio grazie a Sorrentino con ‘La grande bellezza’, che un titolo italiano non entrava nella cinquina del miglior film internazionale. Gli altri due sono Enrico Casarosa, candidato agli Oscar per la regia del film animato Disney Luca e Massimo Cantini Parrini candidato all’Oscar per i costumi del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia giocherà tre carte alla notte degli, in programma il 27 marzo a Los Angeles. Tre assi per altrettante. A partire daldi Paolocon E’ stata la mano di Dio, candidato aglicome migliorinternazionale. Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agliproprio grazie acon ‘La grande bellezza’, che un titolo italiano non entrava nella cinquina del migliorinternazionale. Gli altri due sono Enrico, candidato agliper la regia delanimato Disney Luca e Massimocandidato all’per idel ...

