Oscar, Sorrentino in corsa con 'E' stata la mano di Dio' "Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria". Sono le prime parole di Paolo Sorrentino alla notizia della nomina del suo ultimo film "E'stata la mano di Dio" nella

Oscar, Sorrentino in corsa con 'E' stata la mano di Dio' ... che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre" aggiunge Sorrentino. Agli oscar sono candidati altre ...

