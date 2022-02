Oscar 2022, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella cinquina finale per il miglior film in lingua straniera (Di martedì 8 febbraio 2022) È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella cinquina finale per il miglior film in lingua straniera. Le nomination all’Oscar 2022 sono ancora in corso. Grande era l’attesa per l’annuncio per l’Italia, Il regista napoletano, già premio Oscar per La Grande Bellezza, ha già vinto con questo film un Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Èladi Dio diper ilin. Le nomination all’sono ancora in corso. Grande era l’attesa per l’annuncio per l’Italia, Il regista napoletano, già premioper La Grande Bellezza, ha già vinto con questoun Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Per gli Oscar è il giorno delle nomination. Le speranze italiane sono che 'E' Stata la Mano di Dio' di Paolo Sorren… - msfabiola_ : RT @Massimo_Balss: CI SIAMO! 'È stata la mano di Dio' ('#TheHandofGod') di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero… - mmorticja : RT @moonreids: la performance di andrew garfield in tik tik boom è stata impeccabile e il suo talento è stato finalmente riconosciuto nomin… - IolandaCaputo96 : RT @Massimo_Balss: CI SIAMO! 'È stata la mano di Dio' ('#TheHandofGod') di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero… - bflowerskorea : RT @RBcasting: “È stata la mano di Dio” (The Hand of God) di Paolo Sorrentino entra nella cinquina finalista per il miglior film internazio… -