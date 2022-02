Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox di domani 9 febbraio per i nati in Scorpione ricorda che avete appena superato un paio di giorni in cui la Luna vi ha fatto dubitare di qualcosa, insomma non tutto stava andando per il verso giusto!Sono in arrivo novità, comunque, cari Scorpione, soprattutto nel week end. E allora bisogna guardare avanti, nei giorni in cui Venere e Giove saranno dalla vostra parte. I sentimenti saranno da curare proprio durante quei giorni e anche chi si sta conoscendo dovrà procedere con cautela per scoprire le carte lentamente.Mercurio è nel vostro segno ed è una bella notizia per chi fino a questa giornata faceva fatica ad esprimersi!Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) L’diFox diper i nati inricorda che avete appena superato un paio di giorni in cui la Luna vi ha fatto dubitare di qualcosa, insomma non tutto stava andando per il verso giusto!Sono in arrivo novità, comunque, cari, soprattutto nel week end. E allora bisogna guardare avanti, nei giorni in cui Venere e Giove saranno dalla vostra parte. I sentimenti saranno da curare proprio durante quei giorni e anche chi si sta conoscendo dovrà procedere con cautela per scoprire le carte lentamente.Mercurio è nel vostro segno ed è una bella notizia per chi fino a questa giornata faceva fatica ad esprimersi!Leggi l’diFox 9peri ...

