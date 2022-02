Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 9 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’diFox perper i nati sotto il segno delvi ricorda che avete ancora una influenza planetaria un po’ agitata! Potreste provare a dedicarvi ai sentimenti e a ritrovare la serenità in quel campo, mentre aspettate che arrivi il Sole ad illuminare le vostre scelte dopo la metà di.Il consiglio diFox è quello di cercare di rimandare le decisioni, ora è un momento difficile per scegliere la via giusta con serenità! Ci vuole ancora un po’ di diplomazia in famiglia, non partite in quarta, perché non avete ancora le energie per gestire polemiche, in particolare per questioni finanziarie.Leggi l’diFox 9peri ...