Operazione di Digos e Ros, tre arresti all’alba a Torino (Di martedì 8 febbraio 2022) Tre arresti a Torino questa mattina. La Digos della Questura e i carabinieri del Ros hanno eseguito tre misure cautelari, due custodie cautelari in carcere e un obbligo di dimora e firma, nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sull’Operazione, coordinata dal sostituto procuratore Paolo Scafi della Procura subalpina, al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Due degli indagati, secondo quanto si apprende, sarebbero militanti dell’area anarchica torinese. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 8 febbraio 2022) Trea Torino questa mattina. Ladella Questura e i carabinieri del Ros hanno eseguito tre misure cautelari, due custodie cautelari in carcere e un obbligo di dimora e firma, nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sull’, coordinata dal sostituto procuratore Paolo Scafi della Procura subalpina, al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Due degli indagati, secondo quanto si apprende, sarebbero militanti dell’area anarchica torinese. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Operazione di Digos e Ros, tre arresti all’alba a Torino - Casti_F : RT @valibona44: Io davvero non riesco a non pensarci. 1) deturpamento aggravato e diffamazione 2) ore e ore di lavoro (retribuito) investi… - filippocioni : RT @valibona44: Io davvero non riesco a non pensarci. 1) deturpamento aggravato e diffamazione 2) ore e ore di lavoro (retribuito) investi… - valibona44 : Io davvero non riesco a non pensarci. 1) deturpamento aggravato e diffamazione 2) ore e ore di lavoro (retribuito)… -