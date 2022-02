Operazione a Foggia ed in provincia, quattordici arresti Guardia di finanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continua l’azione congiunta delle forze dell’ordine sul territorio della provincia di Foggia, dopo gli attentati dinamitardi ed incendiari verificatisi ad inizio d’anno. Circa 100 appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno rastrellato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali nel corso di un’ulteriore Operazione anticrimine ad “Alto Impatto”, pianificata dopo la visita istituzionale del Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE, avvenuta a Foggia lo scorso 17 gennaio. Nei giorni scorsi le Forze di polizia hanno dato attuazione ad un articolato dispositivo di prevenzione che, integrato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Continua l’azione congiunta delle forze dell’ordine sul territorio delladi, dopo gli attentati dinamitardi ed incendiari verificatisi ad inizio d’anno. Circa 100 appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e delladihanno rastrellato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali nel corso di un’ulterioreanticrimine ad “Alto Impatto”, pianificata dopo la visita istituzionale del Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE, avvenuta alo scorso 17 gennaio. Nei giorni scorsi le Forze di polizia hanno dato attuazione ad un articolato dispositivo di prevenzione che, integrato ...

