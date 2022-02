Open day vaccinale per bimbi dai 5 agli 11 anni: a Bergamo 3.182 somministrazioni in due giorni (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono stati quasi 23mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati in Lombardia nel weekend del 5 e 6 febbraio, la maggior parte dei quali approfittando dell’Open day vaccinale organizzato dalla Regione che prevedeva l’accesso senza bisogno di prenotazione in una trentina di hub. Anche Bergamo ha fatto la sua parte, con 3.182 bimbi vaccinati in due giorni (2.231 dei quali senza prenotazione): per 689 di loro si trattava della prima inoculazione, in 2.495 si sono sottoposti al richiamo. Le strutture aderenti all’Open day vaccinale in provincia di Bergamo erano l’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove senza prenotazione si sono presentati 1.306 bambini, il Palasettembre di Chiuduno, dove si sono vaccinati in 629, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono stati quasi 23mila i bambini tra i 5 e gli 11che si sono vaccinati in Lombardia nel weekend del 5 e 6 febbraio, la maggior parte dei quali approfittando dell’dayorganizzato dalla Regione che prevedeva l’accesso senza bisogno di prenotazione in una trentina di hub. Ancheha fatto la sua parte, con 3.182vaccinati in due(2.231 dei quali senza prenotazione): per 689 di loro si trattava della prima inoculazione, in 2.495 si sono sottoposti al richiamo. Le strutture aderenti all’dayin provincia dierano l’ospedale Papa GiovXXIII, dove senza prenotazione si sono presentati 1.306 bambini, il Palasettembre di Chiuduno, dove si sono vaccinati in 629, ...

