Oltre il Colle | stop all’estrazione di zinco dalle miniere | “Lavorazione a Zorzone non era prevista”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un “no” per certi versi inatteso, che potrebbe mettere in discussione un progetto che da circa 10 anni la società italo-australiana Energia Minerals porta avanti nellediil, chiuse dal 1982. Il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Astori ha infatti rimbalzato la richiesta di rinnovo della concessione mineraria finalizzatadella blenda, materia prima dalla quale, una volta lavorata, si ottiene lo: troppo breve il tempo a disposizione per poter valutare l’ampia documentazione composta da migliaia di pagine arrivata in municipio a inizio dicembre, con l’inevitabile risultato di inviare parere negativo al Ministero della Transizione ecologica. Per gli studi, i sondaggi, le prove in loco, la riattivazione del sito minerario Energia Minerals ha già investito ...