Olimpiadi Pechino | Arianna Fontana campionessa nello short track 500 metri | i complimenti di Brunetta

ROMA – "Congratulazioni ad Arianna Fontana, campionessa nello short track 500 metri e primo oro italiano alle Olimpiadi di Pechino. Ci auguriamo sia solo l'inizio di una lunga serie di grandi successi dei nostri atleti azzurri. Forza, Italia!". Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

