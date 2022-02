Olimpiadi Pechino 2022 | l’Italia vince la medaglia d’oro nel curling da imbattuta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Argento per Pellegrino nella sprint di fondo. Spettacolare primo posto della star del freestyle Eileen Gu, nata negli Usa e in gara per la Cina

Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Gli azzurri con questo successo hanno fatto l'en plein, 11 vittorie su 11 incontri; la loro medaglia e' la… - LaStampa : Olimpiadi invernali, Pellegrino è argento nella sprint di fondo -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Sfida per l'oro con la Norvegia L'Italia si è accorta del curling nel 2006 , alle...2022 ha restituito un'immagine molto diversa. Uno sport strategico e spietato , dove i ...Amos Mosaner e Stefania Constantini conquistano l' oro nel curling misto alleinvernali di. È una medaglia storica per l' Italia , la prima in questa disciplina ai Giochi, che arriva al termine di un percorso perfetto della coppia azzurra capace di vincere 11 ...PECHINO - Arriva dal curling la seconda medaglia d’oro dell ... la loro medaglia è la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi. (ANSA) ...(ANSA) - PECHINO, 08 FEB - Arriva dal curling la seconda medaglia ... la loro medaglia e' la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi (ANSA).