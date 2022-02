Olimpiadi, medaglia d’oro alla censura. Il commento di Harth (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto come previsto. Anzi peggio. Una becera propaganda politica durante e a latere della cerimonia d’apertura. Un trattamento spregevole di atleti e giornalisti. Una perdurante complicità del Comitato olimpico internazionale. Benvenuti a Pechino 2022. Erano state riempite pagine e pagine circa le differenze tra i Giochi del 2008 ed oggi. Tra la grande entrata della Repubblica popolare sul palcoscenico mondiale e l’odierna affermazione come secondo potenza mondiale. Un potere impenitente che non sente più il bisogno di proiettare un’immagine diversa di quella che è. Ma andiamo per gradi. Nonostante il reiterato appello a “non politicizzare” le Olimpiadi man mano che gli annunci di un boicottaggio diplomatico diventavano più numerosi, il Partito comunista non si è persa una singola occasione per fare dichiarazioni politiche. Il passaggio della torcia olimpica con il ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto come previsto. Anzi peggio. Una becera propaganda politica durante e a latere della cerimonia d’apertura. Un trattamento spregevole di atleti e giornalisti. Una perdurante complicità del Comitato olimpico internazionale. Benvenuti a Pechino 2022. Erano state riempite pagine e pagine circa le differenze tra i Giochi del 2008 ed oggi. Tra la grande entrata della Repubblica popolare sul palcoscenico mondiale e l’odierna affermazione come secondo potenza mondiale. Un potere impenitente che non sente più il bisogno di proiettare un’immagine diversa di quella che è. Ma andiamo per gradi. Nonostante il reiterato appello a “non politicizzare” leman mano che gli annunci di un boicottaggio diplomatico diventavano più numerosi, il Partito comunista non si è persa una singola occasione per fare dichiarazioni politiche. Il passaggio della torcia olimpica con il ...

