Olimpiadi, magnifica Italia: storico oro nel curling (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Trionfo azzurro nel curling. L’Italia conquista uno storico oro alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gli “scacchi sul ghiaccio” ci consegnano la medaglia più prestigiosa, ottenuta da Stefania Constantini e Amos Mosaner che oggi hanno sbaragliato nel doppio misto i rivali della Norvegia per 8-5. Un oro storico dicevano, perché per l’Italia è in assoluto la prima medaglia olimpica, in una disciplina a cinque cerchi per la prima volta nel 1924 e poi dal 1998 ad oggi. Italia oro nel curling, storico successo Un successo inaspettato dunque. Strepitoso anche perché la coppia Italiana ha vinto tutte e 11 le partite disputate: le prime nove del girone eliminatorio, la semifinale e la finale contro il duo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Trionfo azzurro nel. L’conquista unooro alleinvernali di Pechino 2022. Gli “scacchi sul ghiaccio” ci consegnano la medaglia più prestigiosa, ottenuta da Stefania Constantini e Amos Mosaner che oggi hanno sbaragliato nel doppio misto i rivali della Norvegia per 8-5. Un orodicevano, perché per l’è in assoluto la prima medaglia olimpica, in una disciplina a cinque cerchi per la prima volta nel 1924 e poi dal 1998 ad oggi.oro nelsuccesso Un successo inaspettato dunque. Strepitoso anche perché la coppiana ha vinto tutte e 11 le partite disputate: le prime nove del girone eliminatorio, la semifinale e la finale contro il duo ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi magnifica Nella storia! L'Italia del curling è campione olimpica e Stefania Constantini porta a Cortina e al Veneto un oro già leggendario E la prima per il Veneto a queste Olimpiadi. L'ultima bocciata non poteva che essere sua, della magnifica Stefania, 22 anni appena, ampezzana doc: finisce 8 - 5. Gli azzurri completano così un ...

Curling, l’Italia vince l’oro Con la strepitosa coppia mista Stefania Constantini e Amos Mosaner che hanno vinto contro la Norvegia è la prima medaglia del curling azzurro alle Olimpiadi invernali, e la quarta finora a Pechino ...

Iniziata la finale olimpica del curling misto: una magnifica Italia segna 3 punti nel quarto end e si porta sul 6-2 Stefania Constantini e Amos Mosaner si presentano all’appuntamento con la storia, ma forse ne fanno già parte. Sta iniziando in questi minuti la finale olimpica di curling della specialità doppio ...

