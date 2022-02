Olimpiadi d' oro | in Italia scoppia la curling mania

Advertising

Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - gianpaolag18 : RT @mr_meco: ++ Olimpiadi invernali, oro storico di Alfio da Potenza nel far rodere il Curling ++ #Beijing2022 #Curling #alfiodapotenza… - ehiRicardo : RT @raffamimmo: Il Canada ha 16.000 tesserati nel Curling, gli USA 15.000, Scozia 11.000, Svezia 7.000, Russia Cina Svizzera Norvegia Danim… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi oro

La rubrica quotidiana dedicata a Pechino 2022 celebra l'a sorpresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling doppio misto e l'argento di Federico Pellegrino nello sprint di fondo, dietro al norvegese Klaebo. In studio Andrea Buongiovanni con ...L' Italia fa ancora festa alleinvernali in corso di svolgimento a Pechino grazie allo storiconel doppio misto di curling conquistato dalla coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner , e all'argento di ...Tutte le medaglie azzurre alle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling e Arianna Fontana nello short track sono d'oro; Francesca Lollobrigida nel pattinaggio ...“E’ un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs. – ha dichiarato il Presidente Malagò – Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l’orgoglio d’Italia. Non avete vinto le Olimpiadi, le avete ...