Oggi è un altro giorno, Morgan contro Amadeus e la Bortone lo blocca "Basta … "

Uno degli argomenti principalmente discussi e affrontati nel corso degli ultimi giorni è quello che riguarda il Festival di Sanremo. Anche nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno si è parlato di questo 72esimo Festival della Canzone Italiana e tra gli ospiti in studio era presente anche Morgan. Quest'ultimo non ha mai il timore di esprimere i suoi pensieri e anche in questa occasione si è espresso sul Festival e su Amadeus utilizzando dei termini molto forti. Tanto forti che la conduttrice ad un certo punto sembrerebbe essere intervenuta per tentare di zittirlo. Ma esattamente, cos'è successo? Facciamo chiarezza.

Morgan ospite di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone in occasione della puntata ...

