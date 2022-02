Oggi 8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita: dalla schiavitù alla Santità (Di martedì 8 febbraio 2022) Rapita da bambina e poi venduta a più mercanti di schiavi, da giovane patisce e subisce tante torture. Ma sarà l’incontro con un mercante italiano a cambiarle la vita. L’arrivo in Italia e l’inizio della conoscenza della fede in Cristo, la porteranno a chiedere anche il Battesimo. Il suo diventare cristiana ed entrare a far L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 8 febbraio 2022) Rapita da bambina e poi venduta a più mercanti di schiavi, da giovane patisce e subisce tante torture. Ma sarà l’incontro con un mercante italiano a cambiarle la vita. L’arrivo in Italia e l’inizio della conoscenza della fede in Cristo, la porteranno a chiedere anche il Battesimo. Il suo diventare cristiana ed entrare a far L'articolo proviene da La Luce di Maria.

