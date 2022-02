Occhi dallo spazio per rilevare la plastica che infesta gli oceani (Di martedì 8 febbraio 2022) In una struttura di prova che riproduce le onde oceaniche, con una suite di strumenti a microonde e ottici, un team di ricercatori ha prodotto uno studio per Esa per valutare come il monitoraggio satellitare potrebbe in futuro supportare la rilevazione della quantità di plastica presente negli oceani. La campagna di test si è svolta presso l'istituto di ricerca Deltares di Delft, nei Paesi Bassi, all'interno dell'enorme struttura Atlantic Basin Facility (di circa 650 m2) dove avviene la simulazione delle onde e delle correnti di marea. Peter de Maagt dell'Esa, supervisore della campagna di studio, spiega che con gli strumenti utilizzati sinora sono stati registrati aumenti significativi del segnale quando sono presenti rifiuti di plastica in mare. Allo stato attuale, - si legge su Global Science, il notiziario online ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) In una struttura di prova che riproduce le ondeche, con una suite di strumenti a microonde e ottici, un team di ricercatori ha prodotto uno studio per Esa per valutare come il monitoraggio satellitare potrebbe in futuro supportare la rilevazione della quantità dipresente negli. La campagna di test si è svolta presso l'istituto di ricerca Deltares di Delft, nei Paesi Bassi, all'interno dell'enorme struttura Atlantic Basin Facility (di circa 650 m2) dove avviene la simulazione delle onde e delle correnti di marea. Peter de Maagt dell'Esa, supervisore della campagna di studio, spiega che con gli strumenti utilizzati sinora sono stati registrati aumenti significativi del segnale quando sono presenti rifiuti diin mare. Allo stato attuale, - si legge su Global Science, il notiziario online ...

Advertising

fa39893147 : RT @DonLucaGabriel1: Non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella. Guarda Maria, invoca Maria. San Bernardo #Maria #Rosario h… - loversniall93 : no io boh io non ce la faccio guardate come louis non stacca neanche per un momento gli occhi dallo schermo per gua… - FedericoCiacca3 : RT @DonLucaGabriel1: Non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella. Guarda Maria, invoca Maria. San Bernardo #Maria #Rosario h… - buronjek : RT @DonLucaGabriel1: Non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella. Guarda Maria, invoca Maria. San Bernardo #Maria #Rosario h… - VailatiSergio : RT @DonLucaGabriel1: Non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella. Guarda Maria, invoca Maria. San Bernardo #Maria #Rosario h… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhi dallo 'Vergogna e dolore. Chiedo perdono'. Abusi di Monaco, la lettera di Ratzinger Alle risposte alle domande poste dallo studio legale, si aggiungeva la lettura e l'analisi di quasi ... con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di ...

Non solo sport. Olimpiadi: dal curling apparse due nuove stelle. Calcio: il Diavolo riapre il Campionato. Diversa, ovviamente, da quella vera, ma pur sempre accettabile agli occhi di un mondo che se non ... In tempi non sospetti avevamo intravisto in quell'uomo dallo sguardo chiaro velato d'un inguaribile ...

San Valentino 2022: weekend a Padova, tra mostre, affreschi Unesco e scorci romantici ... dei ritratti e sognare ad occhi aperti di fronte a visioni oniriche e mitologiche. L’esperienza che propone la nuova mostra Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne.

Cristina D'Avena festeggia 40 anni di carriera Un successo che è stato di recente confermato dalla conquista del disco d’oro, attribuitole da FIMI per le vendite digitali dell’indimenticabile "Occhi di gatto". "Nel cuore solo il calcio", che ...

Alle risposte alle domande postestudio legale, si aggiungeva la lettura e l'analisi di quasi ... con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato neglile conseguenze di ...Diversa, ovviamente, da quella vera, ma pur sempre accettabile aglidi un mondo che se non ... In tempi non sospetti avevamo intravisto in quell'uomosguardo chiaro velato d'un inguaribile ...... dei ritratti e sognare ad occhi aperti di fronte a visioni oniriche e mitologiche. L’esperienza che propone la nuova mostra Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne.Un successo che è stato di recente confermato dalla conquista del disco d’oro, attribuitole da FIMI per le vendite digitali dell’indimenticabile "Occhi di gatto". "Nel cuore solo il calcio", che ...