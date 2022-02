Obbligo mascherina all'aperto? Il virologo Pistello: "Oggi ha poco senso" (Di martedì 8 febbraio 2022) Pisa, 8 febbraio 2022 " Si va verso la fine dell'Obbligo della mascherina all'aperto e anche gli esperti plaudono. Oggi "l'Obbligo della mascherina all'aperto ha poco senso : abbiamo un'incidenza dei ... Leggi su lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Pisa, 8 febbraio 2022 " Si va verso la fine dell'dellaall'e anche gli esperti plaudono."l'dellaall'ha: abbiamo un'incidenza dei ...

Advertising

matteosalvinimi : Dal governo annunciano lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto. Bene. - GiovaQuez : Costa conferma l'arrivo di un nuovo provvedimento per eliminare l'obbligo di mascherina all'aperto indipendentement… - AndreaVenanzoni : Un altro mese di obbligo di mascherina all’aperto è un provvedimento completamente privo di senso scientifico ma ad… - TorracoRocco : RT @LucianoCannito: Sono in Francia per lavoro. Nella severa Francia presa tante volte a modello per le recenti restrizioni sanitarie. In h… - ukrainamilano55 : RT @LucianoCannito: Sono in Francia per lavoro. Nella severa Francia presa tante volte a modello per le recenti restrizioni sanitarie. In h… -