Nuovo vaccino Covid, quarta dose in autunno con un nuovo siero? L’indiscrezione (Di martedì 8 febbraio 2022) Covid. Si fa sempre più vivida e reale la possibilità di una quarta inoculazione nei prossimi mesi, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale. Per la fine dell’estate, infatti, potrebbe essere a disposizione un nuovo vaccino polivalente e tarato ad hoc per contrastare la diffusione della variante Omicron in modo più o meno definitivo. Questa è l’ipotesi che maggiormente sembra essere acclamata. O, quantomeno, questa è l’ipotesi che circola da diverse settimane. Ma che però è stata di recente confermata anche da Giorgio Palù, popolare virologo attualmente membro del Cts. Leggi anche: Covid, il nuovo vaccino a base di proteine sarà prodotto ad Anagni: è efficace anche contro le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022). Si fa sempre più vivida e reale la possibilità di unainoculazione nei prossimi mesi, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale. Per la fine dell’estate, infatti, potrebbe essere a disposizione unpolivalente e tarato ad hoc per contrastare la diffusione della variante Omicron in modo più o meno definitivo. Questa è l’ipotesi che maggiormente sembra essere acclamata. O, quantomeno, questa è l’ipotesi che circola da diverse settimane. Ma che però è stata di recente confermata anche da Giorgio Palù, popolare virologo attualmente membro del Cts. Leggi anche:, ila base di proteine sarà prodotto ad Anagni: è efficace anche contro le ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria r… - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - CorriereCitta : Nuovo vaccino Covid, quarta dose in autunno con un nuovo siero? L’indiscrezione - BambiFetz : @Fragar1970 @Dayne999 La rabbia io per esempio la devo rifare ogni due (o tre, a seconda del vaccino). Di nuovo, no… - ecoeterra : Covid: meno restrizioni e annuncio di un nuovo vaccino -