Nuovo Salario, cinghiale attraversa il viadotto all'improvviso e taglia la strada alle auto: investito e ucciso

Momenti di paura questa sera poco dopo le ore 20:00 a Roma in zona Nuovo Salario, dove un giovane cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada all'altezza del viadotto dei Presidenti, proprio mentre le auto sfrecciavano nell'ora di punta. L'animale si è buttato sulla carreggiata e, probabilmente abbagliato dai fari, è rimasto in mezzo alla strada, non rendendosi conto del pericolo.

cinghiale investito al Nuovo Salario

Allo stesso modo, forse a causa della mancata sicurezza stradale più volte segnalata per quel tratto, un automobilista non ha visto il cinghiale e lo ha preso in pieno, uccidendolo sul colpo. Tanta la paura per la ...

