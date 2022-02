Nuovo Presidente della CEI: ecco chi è il candidato favorito (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni sono sempre più insistenti le domande su chi sarà il prossimo Presidente alla guida dei vescovi italiani, che andrà a sostituire il Cardinale Gualtiero Bassetti, dimissionario per raggiunti limiti di età. Tra i vari profili in corsa, ce n’è uno in particolare che sta guadagnando terreno, e che è stato svelato nelle L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni sono sempre più insistenti le domande su chi sarà il prossimoalla guida dei vescovi italiani, che andrà a sostituire il Cardinale Gualtiero Bassetti, dimissionario per raggiunti limiti di età. Tra i vari profili in corsa, ce n’è uno in particolare che sta guadagnando terreno, e che è stato svelato nelle L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ilriformista : Donadio, ex procuratore nazionale antimafia, fu accusato di svolgere inchieste parallele sulle stragi per conto del… - sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO La #Sampdoria di nuovo sulla via maestra. Primo successo della nuova gestione #Giampaolo. Tre… - you_trend : ???? #USA: con le dimissioni di Stephen Breyer, il presidente Biden può nominare un nuovo giudice della Corte Suprema… - PaoloSartori4 : RT @marcotravaglio: Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile di Napoli sul nuovo statuto 5Stelle e sull’elezione… - jamilla756 : @lauraboldrini Signora, si preoccupa di una legge, quando viene calpestata continuamente la costituzione, e sincera… -