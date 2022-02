Nuovo governo in Libia. Di Maio, scongiurare stallo politico (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto lunedì mattina un incontro con la Consigliera Speciale del Segretario Generale Onu per la Libia, Stephanie Williams. Al centro dei colloqui, che la Farnesina definisce “cordiali”, la condivisione di vedute sul quadro politico libico e il pieno sostegno da parte italiana a Unsmil e all’azione della diplomatica americana. Riferimento particolare all’impegno a favore della sostenibilità del processo elettorale, che doveva essere completato (secondo il quadro di stabilizzazione onusiano) entro il 24 dicembre. Il voto è poi slittato al 24 gennaio e ancora di Nuovo a data da destinarsi, visto che attualmente non ci sono condizioni reali per le elezioni. Giovedì 10 febbraio la Camera dei Deputati (l’ultimo organo eletto nel paese, nel 2014) voterà un Nuovo ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diha avuto lunedì mattina un incontro con la Consigliera Speciale del Segretario Generale Onu per la, Stephanie Williams. Al centro dei colloqui, che la Farnesina definisce “cordiali”, la condivisione di vedute sul quadrolibico e il pieno sostegno da parte italiana a Unsmil e all’azione della diplomatica americana. Riferimento particolare all’impegno a favore della sostenibilità del processo elettorale, che doveva essere completato (secondo il quadro di stabilizzazione onusiano) entro il 24 dicembre. Il voto è poi slittato al 24 gennaio e ancora dia data da destinarsi, visto che attualmente non ci sono condizioni reali per le elezioni. Giovedì 10 febbraio la Camera dei Deputati (l’ultimo organo eletto nel paese, nel 2014) voterà un...

