Nuovo decreto Covid, obbligo mascherine all’aperto fino a quando? Tutte le regole a febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Covid-19 allenta la sua pressione in Italia, ma il Governo non abbassa la guardia e si riunisce il 31 gennaio per stabilire le prossime misure. Ci sono alcune restrizioni che, nel Nuovo decreto che verrà discusso nel consiglio dei ministri, verranno allentate, altre invece resteranno tali anche a febbraio. Tra queste ci sarà senz’altro l‘obbligo di mascherine anche all’aperto, che verrà prorogato rispetto all’attuale scadenza del 31 gennaio anche in zona bianca, oltre che in zona bianca, arancione e rossa dove di norma è previsto. L’obbligo di mascherina all’aperto, che per la zona bianca non sussiste stando alle regole degli scorsi mesi, è stato inserito nell’ultimo decreto e sarà dunque ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il-19 allenta la sua pressione in Italia, ma il Governo non abbassa la guardia e si riunisce il 31 gennaio per stabilire le prossime misure. Ci sono alcune restrizioni che, nelche verrà discusso nel consiglio dei ministri, verranno allentate, altre invece resteranno tali anche a. Tra queste ci sarà senz’altro l‘dianche, che verrà prorogato rispetto all’attuale scadenza del 31 gennaio anche in zona bianca, oltre che in zona bianca, arancione e rossa dove di norma è previsto. L’di mascherina, che per la zona bianca non sussiste stando alledegli scorsi mesi, è stato inserito nell’ultimoe sarà dunque ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - PMI_it : Caro bollette, un nuovo Decreto per ridurre i costi 2022: Caro bolletta energetica, aumenti senza tregua: allo stud… - info_parlament : #FlashNews - Dovrebbe svolgersi giovedì #10febbraio un #CdM con un nuovo decreto per correggere la cessione del cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Caro bollette, un nuovo Decreto per ridurre i costi 2022 In realtà, secondo le indiscrezioni un nuovo decreto potrebbe arrivare a breve, senza richiedere scostamenti di bilancio, e compensare gli aumenti in bolletta anche per il secondo trimestre 2022. Ad ...

Il dispotismo Covid in Italia continua a peggiorare Un paio di settimane fa, un nuovo decreto del governo Draghi ha ancora aumentato i limiti per le persone a cui non è stato iniettato l'ultimo richiamo del vaccino e che quindi non possono mostrare l'...

Sanità: Omar, 'su decreto tariffe Regioni che fanno? Malati aspettano' Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "La bozza del 'decreto tariffe' che renderebbe finalmente realtà l'applicazione dei nuovi Lea è ferma da più di un mese alla firma della Conferenza Stato Regioni: ...

Pnrr: Mims e Mite, nessun ritardo nell’attuazione del Piano La prima M&T (Milestone & Target) da conseguire a marzo, il Decreto ministeriale per la digitalizzazione ... Infine, 450 milioni sono destinati alla produzione di nuovi elettrolizzatori per l'idrogeno ...

In realtà, secondo le indiscrezioni unpotrebbe arrivare a breve, senza richiedere scostamenti di bilancio, e compensare gli aumenti in bolletta anche per il secondo trimestre 2022. Ad ...Un paio di settimane fa, undel governo Draghi ha ancora aumentato i limiti per le persone a cui non è stato iniettato l'ultimo richiamo del vaccino e che quindi non possono mostrare l'...Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "La bozza del 'decreto tariffe' che renderebbe finalmente realtà l'applicazione dei nuovi Lea è ferma da più di un mese alla firma della Conferenza Stato Regioni: ...La prima M&T (Milestone & Target) da conseguire a marzo, il Decreto ministeriale per la digitalizzazione ... Infine, 450 milioni sono destinati alla produzione di nuovi elettrolizzatori per l'idrogeno ...