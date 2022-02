Nuovo affidamento per il teatro Diana (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella mattinata di ieri c’è stata la sottoscrizione della convenzione per la cogestione del teatro comunale Diana tra Comune di Nocera Inferiore e l’associazione Artenauta teatro presidente Simona Tortora, selezionata con procedura ad evidenza pubblica per la gestione del teatro Comunale. Valorizzare le associazioni di qualità del territorio, aprire gli spazi alla cultura. “Dopo il Centro di Aggregazione Giovanile assegnato a Ridiamo Vita al Castello, è questo il bellissimo uno/due che ci ha permesso di valorizzare due associazioni culturali della città. Un’azione concreta dell’amministrazione in un momento difficile per i giovani l’associazionismo e la cultura”. Dunque ora che il teatro?Diana è stato nuovamente affidato potrà essere riaperto con una nuova programmazione che possa ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella mattinata di ieri c’è stata la sottoscrizione della convenzione per la cogestione delcomunaletra Comune di Nocera Inferiore e l’associazione Artenautapresidente Simona Tortora, selezionata con procedura ad evidenza pubblica per la gestione delComunale. Valorizzare le associazioni di qualità del territorio, aprire gli spazi alla cultura. “Dopo il Centro di Aggregazione Giovanile assegnato a Ridiamo Vita al Castello, è questo il bellissimo uno/due che ci ha permesso di valorizzare due associazioni culturali della città. Un’azione concreta dell’amministrazione in un momento difficile per i giovani l’associazionismo e la cultura”. Dunque ora che ilè stato nuovamente affidato potrà essere riaperto con una nuova programmazione che possa ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo affidamento Bonus terzo figlio Comuni 2022: importi, requisiti e fino a quando spetta Resiste, invece, la maternità pagata dai Comuni, compatibile e cumulabile anche con il nuovo ... Questo viene riconosciuto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ...

Piscina del Bernino, bando in arrivo Sugli impianti del Bernino procederemo con un nuovo bando e con un nuovo affidamento confermando l'intenzione da parte dell'amministrazione di garantire continuità alle attività in essere". Il ...

Nuovo affidamento per il teatro Diana Cronache Salerno Ferservizi sceglie le nuove agenzie per le campagne pubblicitarie. Il valore dell'appalto è di 6,8 milioni Ferservizi ha annunciato i vincitori della gara aperta per l’affidamento dei servizi di campagne pubblicitarie, degli adattamenti grafici, dell'elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per ...

“Lea un nuovo giorno”: trama, cast e personaggi Il destino riunisce di nuovo Lea e Arturo, accorso in ospedale perché sua ... Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Koljia, riaccendendo in lei il desiderio di creare una famiglia.

