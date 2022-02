Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di martedì 8 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, con le nuove regole tante classi tornano in presenza. Da oggi addio didattica a distanza in centinaia di cla… - fattoquotidiano : Scuola, nuove regole e vecchi problemi. La giungla del ritorno in classe per gli alunni in Dad… - bendellavedova : Trent’anni di #Maastricht: dopo la moneta unica e la cittadinanza europea ora servono nuove regole di bilancio e un… - Ginofelino13 : @scenarieconomic Ma no, son le nuove regole di contrasto al virus... ?? - Giampanet : RT @Unomattina: Nuove regole per fronteggiare il #Covid a scuola. In studio a #Unomattina Antonello Giannelli, presidente associazione nazi… -