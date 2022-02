Nuova Zelanda, i camionisti circondano il Congresso a Wellington per protesta contro i vaccini – Il video (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche i camionisti della Nuova Zelanda protestano contro le restrizioni per la pandemia di Covid-19. Dopo Ottawa, un corteo di camion e camper ha bloccato le strade intorno al parlamento della Nuova Zelanda a Wellington per protestare contro le misure sanitarie e la vaccinazione. Per le strade vicino al parlamento sostano centinaia di veicoli coperti da scritte come «ridateci la nostra libertà» e «la coercizione non è consenso». Altre centinaia hanno attraversato il centro della città suonando i clacson mentre oltre un migliaio di persone hanno assistito a dei comizi. La protesta è rimasta pacifica e la polizia non ha segnalato arresti o incidenti gravi. February 7, 2022 Il primo ministro ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche idellanole restrizioni per la pandemia di Covid-19. Dopo Ottawa, un corteo di camion e camper ha bloccato le strade intorno al parlamento dellaperrele misure sanitarie e la vaccinazione. Per le strade vicino al parlamento sostano centinaia di veicoli coperti da scritte come «ridateci la nostra libertà» e «la coercizione non è consenso». Altre centinaia hanno attraversato il centro della città suonando i clacson mentre oltre un migliaio di persone hanno assistito a dei comizi. Laè rimasta pacifica e la polizia non ha segnalato arresti o incidenti gravi. February 7, 2022 Il primo ministro ...

