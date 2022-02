Novità da Castel Volturno | la notizia su Tuanzebe e Ounas

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. FOTO: SSC Napoli –Napoli infortunio La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partita a tema. Successivamente esercitazione tattica e partitina a campo ridotto.ha svolto lavoro in palestra.ha fatto l’intera seduta in gruppo. FONTE: SSC NAPOLIè tornato dunque ad allenarsi insieme ai compagni dopo aver contratto il Covid che l’ha tenuto ai box per diverse settimane. Continua il lavoro in palestra perche si sta riprendendo da una lombalgia.