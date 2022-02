NonSoloTv intervista lo street artist Damat Drummer che sogna la California

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 8 febbraio 2022) David D’Amato, in arte, è uno, un giovane compositore e percussionista. È nato a Modena nel 1994 ed ha iniziato a suonare le pentole di sua madre sin da piccolo. In televisione ha partecipato a ‘Tu si que vales’ e al termine della sua performance, ricevette i complimenti dei ‘giudici’, oltre che gli applausi da parte del pubblico. David vanta 240mila followers su Instagram. La redazione di NonSolo.Tv l’ha contattato per un’. Chi èDummer? Quali sono i suoi valori, i suoi pregi e difetti che si riconosce? “Io ho deciso di suonare perché mi piace essere a contatto con il pubblico e il mio pregio è proprio questo. Come difetti mi riconosco che ho poca pazienza essendo un po’ ansioso e non mi piace l’attesa. Questo va in contrasto con ciò che ...